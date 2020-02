Italia-Francia: Conte, 'su bilancio Ue non soddisfatti, avanti insieme'

Napoli, 27 feb. (Adnkronos) – "Non siamo soddisfatti del vertice del bilancio, nelle prossime settimane dobbiamo continuare a lavorare per un compromesso efficace, valido per perseguire l'agenda strategica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Reale con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. "E' nostro comune obiettivo raggiungere l'Unione bancaria europea", ha aggiunto il presidente del Consiglio.