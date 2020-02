Mondelez: acquista quota di maggioranza Give & Go (2)

(Adnkronos) – "La nostra ambizione è quella di guidare il futuro degli snack offrendo ai consumatori un'ampia gamma di snack nei canali e nelle categorie chiave di crescita", sottolinea Glen Walter, Executive vice president e presidente North America per Mondelez International. "La posizione di leader di Give & Go nel canale in rapida crescita dell’ in-store Bakery, ci offre un'opportunità unica di espansione in nuovi spazi di consumo di tendenza", aggiunge. "Analogamente alle nostre recenti acquisizioni di Perfect Snacks e Tate's Bake Shop, questo – sottolinea – è un’ulteriore esempio della nostra strategia di acquisizione per stabilire le basi di una crescita più rapida nel più ampio ambito degli snack. Non vediamo l'ora di lavorare con Joel Flatt e l'intero management team di Give & Go".

"Il nostro precedente proprietario, Thl, è stato un ottimo partner e ha investito in modo significativo per far crescere la nostra attività.

Ora siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Mondelez International e di questo straordinario portafoglio di marchi di snack iconici", rileva Joel Flatt, presidente e Ceo di Give & Go. "Ci sono importanti opportunità per accelerare la crescita del nostro business utilizzando le capacità uniche di Mondelez International insieme con il desiderio condiviso di investire nell'innovazione che guida il coinvolgimento dei consumatori e le partnership strategiche in ambito retail".

Come per altre recenti acquisizioni come Perfect Snacks, Mondelez International gestirà separatamente Give & Go al fine di alimentare il suo spirito innovativo e imprenditoriale, fornendo al contempo l'accesso a conoscenze relative a consumatori e canali, agli approvvigionamenti e alle risorse di marketing per accelerare la crescita. Dopo la chiusura dell'operazione, il senior leadership team di Give & Go manterrà una partecipazione di minoranza nella società e continuerà a gestire l'attività dalla sede centrale.

Tutti i prodotti Give & Go continueranno ad essere realizzati nelle loro attuali siti produttivi.