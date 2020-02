Siracusa: rappresentazioni al teatro greco, siglata convenzione tra Regione e Inda (2)

(Adnkronos) – "Esprimo la massima soddisfazione per l’intesa raggiunta fra la Regione e l’Inda per l’utilizzo del teatro greco, luogo privilegiato della cultura siciliana e nazionale – ha detto Musumeci – Le rappresentazioni classiche costituiscono un evento artistico conosciuto in tutto il mondo e che ogni anno attrae migliaia di visitatori e turisti, con una significativa ricaduta economica sul territorio. Abbiamo anche concordato, assieme all'Inda, una serie di iniziative finalizzate a promuovere luoghi di pregio della nostra Isola, rimasti fuori dai circuiti turistici. Sono certo che abbiamo gettato le fondamenta di una innovativa forma di collaborazione fra uno dei più prestigiosi istituti italiani di cultura, qual è l’Inda, e il neo costituito Parco di Siracusa che già sta dando ottimi risultati sul piano della valorizzazione del nostro grande patrimonio archeologico".