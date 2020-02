Coronavirus: Bernini, 'si rischia crisi peggiore 2008 anche dopo manovre governo'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "I due governi Conte hanno causato la peggior crescita degli ultimi anni, portando l’Italia sull’orlo di una recessione che il Coronavirus rende ormai certa". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Quello giallorosso, nato con la scusa di scongiurare l'aumento dell'Iva, in realtà -ricorda- lo ha fatto solo per il 2020 con una manovra in deficit, ma nei due anni successivi gli italiani si troveranno a pagare una maxicambiale di 47 miliardi in forma di clausole da sterilizzare. Ecco: il governo delle tasse etiche e delle manette, pervaso da una profonda incultura anti-impresa, debole politicamente e minoranza nel Paese, ora è chiamato a risollevare l’Italia da una crisi che rischia di essere peggiore di quella del 2008, come dimostra il crollo senza precedenti delle Borse nell’ultima settimana.

E’ una missione impossibile".