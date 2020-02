Coronavirus: Confedilizia, risollevarsi liberando l'economia

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Il settore immobiliare, composto di famiglie, di professionisti e di imprese, sta pagando le conseguenze del Coronavirus in un contesto già critico, caratterizzato da una tassazione patrimoniale soffocante, da una continua discesa del valore di investimenti e risparmi e da una crisi che coinvolge tutti gli operatori del comparto e del suo indotto, con riflessi anche sui consumi. L’auspicio è che il Governo assuma stasera decisioni efficaci ed equilibrate per affrontare l'emergenza ma, soprattutto, che vari al più presto misure coraggiose ed incisive per il rilancio dell'economia". Così in una nota Confedilizia.

"Occorre liberare energie, stimolare attività, rimuovere i vincoli fiscali e regolatori che scoraggiano l’iniziativa. Solo seguendo questa direzione l’Italia potrà superare un momento indubbiamente difficile e al contempo affrontare le sue tare più risalenti, che non da oggi ne impediscono lo sviluppo", conclude.