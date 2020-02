Coronavirus: confronto governo-Regioni, verso allentamento misure (2)

(Adnkronos) – Nelle tre regioni alle prese con l'emergenza, si ragiona poi se circoscrivere la stretta -che va dalla chiusura delle chiese e dei luoghi di aggregazione pubblica alle scuole- alle sole aree rosse, ovvero a rischio contagio. Quelle, per intenderci, del lodigiano e del padovano. E' inoltre in corso un pressing dei governatori -in particolare Luca Zaia (Veneto) e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) – per riaprire scuole, nidi e università già lunedì, lasciando chiusi gli istituti nelle sole aree cluster. L'ultima parola spetterà comunque ai medici, in particolare agli esperti dell'Istituto superiore di sanità. Si punta ad arrivare a una decisione già a fine giornata, per evitare di lasciare le famiglie nell'incertezza.