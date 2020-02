Coronavirus: D'Incà, 'malsano ed egoista pensare a fanta-governi'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Ho visto molta maturità all'interno del Parlamento nell'affrontare la situazione" Covid-19 "mentre alcuni leader politici ipotizzavano scenari surreali di fanta-governi. Idee malsane ed egoiste e che è opportuno riporre in un cassetto per fronteggiare le sfide reali e attuali". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, Federico D'Incà, ai microfoni di RaiStudio24.