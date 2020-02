Coronavirus: domattina punto governo-Regioni su misure, attesa decisione su scuole

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, domattina il governo, la Protezione Civile e le regioni cluster, ovvero quelle del Nord più colpite dall'emergenza Coronavirus, faranno il punto sulle misure contenute nella prima ordinanza, che scadrà domenica prossima. C'è molta attesa, in particolare, per la decisione sulla chiusura di scuole, nidi e università, con la Lombardia che spinge per un'altra settimana di chiusura, e il Veneto che vorrebbe circoscrivere la restrizione alle sole aree rosse, quelle dove sono stati registrati focolai di Covid-19. I governatori si collegheranno in conference call.