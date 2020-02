Coronavirus: Gualtieri, 'risorse necessarie a Ssn garantite e assicurate'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Il governo "sostiene il Sistema sanitario nazionale, abbiamo fatto bene a non fare tagli ma ad aumentare le risorse in legge di bilancio. Naturalmente monitoriamo i bisogni in base all'evoluzione" dell'emergenza Coronavirus. Ma il Ssn "è una priorità e tutte le risorse necessarie saranno garantite e assicurate". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dichiarando in sala stampa a Palazzo Chigi prima del Cdm.