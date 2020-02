Coronavirus: Le Maire, pronti a prendere decisioni a livello Ue per sostenere imprese

Parigi, 28 feb. (Adnkronos) – "Ho parlato con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz e con il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. Ci scambieremo le nostre informazioni e siamo pronti a prendere le decisioni necessarie a livello europeo, al momento giusto, per sostenere l'attività economica e proteggere le nostre imprese". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire in un tweet in merito all'emergenza Coronavirus.