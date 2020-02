Coronavirus: Mustier, 'adottato misure a sostegno salute, garantita piena continuità'

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – "La salute e la sicurezza dei nostri colleghi e dei nostri clienti è di fondamentale importanza per noi. Abbiamo adottato misure per la salvaguardia dei colleghi e garantiamo ai clienti la piena continuità operativa". Così Jean Pierre Mustier, ceo di UniCredit, interviene dopo l'annuncio del primo caso positivo al coronavirus di un dipendente di piazza Gae Aulenti a Milano.

"Inoltre, mai come ora siamo concentrati sul fornire il pieno sostegno ai clienti e ai territori. Per questo UniCredit sta intraprendendo azioni specifiche e lanciando iniziative dedicate per aiutare le aziende e le persone colpite dalla situazione attuale", chiosa il ceo.