Coronavirus: Musumeci, 'chi può rimandi viaggio in Sicilia di qualche settimana'

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – "In questo momento se i turisti arrivano da un paese non interessato dall'emergenza Coronavirus non dovrebbero costituire un problema, ma se arrivano da una regione in cui ci sono casi potrebbero esserlo. Se si tratta di comitive organizzate hanno il dovere di contattare le autorità sanitarie, se ci sono turisti che posso rimandare il viaggio in Sicilia lo rimandino di qualche settimana. Tanto fra qualche settimana questo triste fenomeno sarà un ricordo". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una diretta Facebook sull'emergenza Coronavirus.