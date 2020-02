Coronavirus: Musumeci, 'il mio compito è tutelare salute siciliani'

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – "Il compito del presidente della Regione è innanzi tutto tutelare la salute della gente che sta in Sicilia, siciliani e non. Me lo impone la legge, prima ancora che l'etica e la morale, me lo impone l'unità di crisi. Siamo noi governatori i primi responsabili della gestione della situazione di pre-emergenza e di emergenza. Ecco perché ci siamo preoccupati di mettere in allerta il personale di cui disponevamo". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una diretta Facebook sull'emergenza Coronavirus.