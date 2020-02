Coronavirus: Musumeci, 'nessun allarmismo, Sicilia è un posto sicuro'

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – "In questo momento dobbiamo coniugare due esigenze: evitare il diffondersi del virus, è evitare che la Sicilia appaia un deserto. Ho detto andiamo avanti con normalità, prudenza non paura. Non chiudersi in casa, soprattutto dove non ci sono casi di allarme". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una diretta Facebook sull'emergenza Coronavirus.

"Non abbiamo chiuso le scuole, gli uffici – ha sottolineato il governatore – Oggi ho anche firmato la disposizione secondo la quale la prima domenica di marzo tutti i luoghi culturali della Regione saranno aperti, mentre il ministro Franceschini ha bloccato la manifestazione che prevede l'ingresso gratis nei musei. Non c'è nessun allarmismo. Deve passare il messaggio che la Sicilia è un posto sicuro".