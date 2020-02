Ex Ilva: azienda, ordinanza sindaco Taranto illegittima, pronti ad impugnarla

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Fermi restando gli accertamenti che saranno effettuati sulla natura e la provenienza delle emissioni su cui si fonda il provvedimento", Ilva spa in Amministrazione Straordinaria "ritiene illegittima, inappropriata e sproporzionata l’ordinanza che incide sull’esercizio di uno stabilimento d’interesse strategico nazionale e su interessi che devono trovare la loro composizione e il loro bilanciamento attraverso l’appropriato uso degli strumenti ordinari. Ilva in As si riserva quindi di impugnare l’ordinanza dinanzi alle autorità competenti". Ad affermarlo in una nota è l'Ilva spa in amministrazione straordinaria che "ha ricevuto la notifica di un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Taranto, con la quale si dispongono una serie di misure che potrebbero arrivare fino alla fermata degli impianti dello stabilimento".

Il provvedimento, sottolinea la società, "interviene in un momento in cui ci si sta prodigando per l’auspicata riconversione dello stabilimento nell’ambito del generale progetto per la città di Taranto, a favore della quale, com’è noto, il Governo profonde numerose energie".