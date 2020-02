Governo: Bersani, 'inciucio Salvini-Renzi? roba da commedia dell'arte'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “E' una cosa che non ha né capo né coda e non va da nessuna parte”. Lo dice Pier Luigi Bersani ad 'Accordi e Disaccordi' sul Nove a proposito dell'ipotesi governissimo voluto da Matteo Salvini con l'appoggio di Matteo Renzi per far fuori Giuseppe Conte. "Nella testa di Salvini c'è quello che io definisco 'il governetto mi ci metto' nel senso che butti lì un governo fino a ottobre, poi si va a votare, ma sono cose da commedia dell'arte”, conclude.