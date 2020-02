Governo: Danti, 'da Scalfarotto nuova dimostrazione di nostro buon senso'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Mi occupo di commercio estero a Bruxelles da 6 anni. Dopo una parentesi non classificabile del governo giallo-verde, Ivan Scalfarotto è tornato a svolgere con grande competenza il ruolo di sottosegretario al Commercio Estero: siamo così passati da un governo che svendeva l'Italia alla Cina, mortificando il nostro export, ad uno che tutela le nostre eccellenze agroalimentari dai dazi americani". Lo scrive su Fb l'eurodeputato di Italia Viva, Nicola Danti.

"Adesso però è il momento di mettere da parte le polemiche e la decisione di Ivan di restare al suo posto, nonostante scelte del ministro degli Esteri che appaiono francamente incomprensibili, è l'ennesima dimostrazione del buon senso di Italia VIva al governo. Con una crisi economica di cui non conosciamo ancora l'entità ma che non si prospetta di facile esito abbiamo ancora una volta fatto prevalere la saggezza, la serietà e senso di responsabilità, decidendo in una fase così delicata di non avanzare dimissioni o azioni che possano mettere in crisi il Governo".

"Lo abbiamo detto e lo stiamo mettendo in pratica: in quarantena le polemiche politiche.

Adesso uniti per contrastare l'emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus".