Governo: Rotondi (FI), 'no governissimo, ora unità morale poi voto'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Ora è il momento dell’unità morale e politica della nazione. Poi Conte farà bene a verificare la sua maggioranza, e- se essa non reggerà-potrà essere lui stesso a portarci a una fine ordinata della legislatura. Non serve perdere altro tempo in governissimi e soluzioni che porterebbero a confusione di ruoli tra maggioranza e opposizione. La piccola pattuglia scudocrociata rimarrà in ogni caso serenamente all’opposizione". Così Gianfranco Rotondi, deputato di Fi-Dc, su ipotesi governissimo.