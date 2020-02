Governo: Ruggieri (Fi), 'a Italia non serve accozzaglia bisognosi'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “All’Italia serve non un’accozzaglia di bisognosi, ma un governo omogeneo, con un programma agguerrito contro l’eccesso di tasse e burocrazia, e cioè a favore di creazione di nuova ricchezza e posti di lavoro, vera emergenza di questa nazione. Questo governo lo può garantire solo il centrodestra, già in questo Parlamento, o comunque nel prossimo”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, ospite di ‘Una giornata speciale’, su Radio Radio, a proposito dell'ipotesi di un governo di unità nazionale.

“L’emergenza italiana -ha aggiunto- si è peraltro aggravata a seguito di una gestione utilitaristica e pasticciona dell’epidemia Coronavirus da parte del premier Conte, almeno nella comunicazione che ha generato panico anziché prudenza, e con ciò messo a rischio una parte significativa dell’economia italiana, cioè centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Ma i governi di tutti sono i governi di nessuno. L’Italia ha bisogno di scelte chiare e decise, quindi non si può mischiare chi crede nella competenza e nella scienza con chi è no vax; chi è filoatlantico con chi sostiene Maduro; chi vuole meno burocrazia con chi fa il decreto dignità, chi crede nella giustizia amministrata in nome del popolo italiano con chi la vuole amministrata contro il popolo italiano, alla Davigo, o chi vuole una guerra alle tasse degna di quella al terrorismo con chi ruba i soldi agli italiani per buttarli nel reddito di cittadinanza”.