Governo: Tajani, 'superata emergenza Coronavirus da Fi opposizione dura'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “L’ipotesi del governissimo è già finita in archivio: neanche chi l’ha proposta la vuole. Adesso bisogna lavorare per risolvere il problema Coronavirus, poi continueremo a fare un’opposizione dura a un governo che merita di andare a casa perché incapace di risolvere i problemi degli italiani”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, in una dichiarazione al Tg5.