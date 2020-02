Palermo: torna 'La Domenica Favorita', visite culturali spettacoli e Stra-Papà

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – Quattro mercoledì didattici dedicati alle scolaresche, la staffetta podistica della Stra-Papà e visite culturali/naturalistiche nei weekend. Sono queste le novità della IV edizione de 'La Domenica Favorita', la manifestazione presentata oggi a Palazzo Comitini, a Palermo. Cinque domeniche – 8 marzo, 5 e 19 aprile, 3 e 10 maggio – con un programma ricco di eventi e un’area spettacolo per concerti e cabaret allestita presso il Campo ostacoli.

La IV edizione comincerà ufficialmente con l’evento inaugurale di domenica 8 marzo – unica domenica fra le cinque in cui la Favorita rimarrà aperta la traffico – che si aprirà con la celebrazione eucaristica alle 10,15 all’interno della Cappella del Museo Pitrè. Al termine, la Fanfara dell’Esercito 6° Reggimento Bersaglieri eseguirà l’inno nazionale.

Sempre domenica, in occasione della Festa della Donna, Villa Niscemi farà da sfondo a 'Ritratto di Donna', l’iniziativa che vedrà la fotografa professionista Floriana Di Carlo eseguire ritratti in tempo reale. Sempre in omaggio alle donne, ra tra Villa Niscemi e la Palazzina Cinese si terrà una itinerante Parata folk in abiti della tradizione popolare siciliana a cura del Teatro Ditirammu.