Regionali: Rosato, 'in Veneto candidato perdente, Pd non replichi altrove'**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Il Pd ha costruito con professionalità una candidatura in Veneto per perdere con certezza, sono riusciti a scegliere un candidato che ha preso 23 voti su 75 in Direzione". Lo ha detto Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, sulle regionali a margine di un incontro elettorale con Roberto Gualtieri. "Su Venezia hanno cambiato tre volte il candidato anche con uno sgarbo non da poco al rettore. Ci auguriamo che a queste performance non ne seguano altre in altre regioni. Siamo fiduciosi e ottimisti".