Sud: Provenzano firma protocollo con Cdp per crescita sostenibile (2)

(Adnkronos) – Cassa Depositi e Prestiti, con i suoi strumenti e i suoi fondi, spiega ancora Provenzano, "deve diventare un attore di primo piano per lo sviluppo del Sud e per le politiche di coesione, rafforzando la sua presenza e il suo impatto rispetto al passato". Con il Protocollo, aggiunge, "saranno avviati strumenti di supporto alle imprese, in particolare credito agevolato e garanzie, oggi ancora più urgenti per far fronte alle difficoltà economiche. Inoltre, Cdp si impegna a supportare le Regioni e i Comuni del Mezzogiorno, soprattutto per gli investimenti sullo sviluppo sostenibile, sulla mobilità, sulle infrastrutture materiali e sociali, dall’edilizia scolastica agli ospedali".

Insieme, conclude Provenzano, "lavoreremo sul programma #InvestEU dell’Unione europea, affinché abbia un impatto addizionale molto maggiore di quello del 'Piano Juncker', per favorire nuovi investimenti al Sud".

Le parti s’impegnano a costituire una Cabina di regia per l’attuazione degli obiettivi del Protocollo, composta da tre rappresentanti di Cdp e tre rappresentanti del ministro, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di altri ministeri, in relazione ai temi trattati.