Trapani: videosorveglianza e fotovoltaico al porto di Mazara, Regione investe 200 mila euro

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – Videosorveglianza al porto e un impianto di fotovoltaico per il mercato ittico di Mazara, in provincia di Trapani. Con un investimento di 200mila euro, l'assessorato regionale alle Infrastrutture ha aggiudicato i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del mercato e l'installazione della videosorveglianza su tutta l'area portuale.

"Il governo Musumeci prosegue nell'azione di risanamento e rilancio della portualità – afferma l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone – Immaginiamo una Sicilia finalmente dotata di approdi moderni e dotati di servizi efficienti, come sarà il porto di Mazara del Vallo al termine di questi lavori appena appaltati. Investiamo sulla sicurezza delle infrastrutture, garantendo migliori condizioni di lavoro a chi fruisce del porto e investiamo sulla sostenibilità, producendo energia pulita da un bene pubblico".