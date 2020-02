Coronavirus: Bellanova, 'in dl prime misure a sostegno settore agroalimentare'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Garantire liquidità alle imprese agricole per estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso zero. Tutela del Made in Italy agroalimentare nel mondo con l’introduzione di sanzioni contro pratiche commerciali sleali che colpiscono le nostre imprese e i nostri prodotti, danneggiandone la reputazione. Sostegno ai lavoratori del settore agricolo con la cassa integrazione in deroga. Sostegno alle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con la sospensione di tutti i versamenti contributivi, previdenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Sono le misure per l’agroalimentare all’interno del Dl varato stanotte dal Consiglio dei Ministri.

"Si tratta di prime urgenti misure a sostegno delle imprese del settore agroalimentari e per contrastare ogni forma di pratica e concorrenza sleale che saranno ampliate e rafforzate rapidamente con i prossimi provvedimenti", dice Bellanova.

Con la Task Force istituita presso il Ministero, aggiunge Bellanova, "siamo in contatto continuo con tutte le organizzazioni del settore, le rappresentanze dei lavoratori, la distribuzione, le associazioni degli agriturismi per raccogliere esigenze e criticità da affrontare.

Una cosa è certa: dobbiamo assolutamente sostenere agricoltura e agroalimentare italiani per non bruciare le ottime performances registrate in questi anni, e impedirne l’esposizione a ogni forma di ricatto commerciale e di concorrenza sleale".