Coronavirus: F.Sala, 'sicuramente ancora sospese manifestazioni pubbliche'

Milano, 29 feb. (Adnkronos) – Anche la prossima settimana "sicuramente ci saranno le sospensioni delle manifestazioni pubbliche; stiamo continuando a lavorare ininterrottamente, confrontandoci con il comitato tecnico scientifico, per evitare assembramenti". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, in conferenza stampa, spiegando che prosegue il confronto del consiglio dei ministri con il comitato scientifico.

"Naturalmente alcune anticipazioni sono uscite ed è giusto che escano perché dobbiamo dire anche alle scuole che le lezioni verranno sospese, non chiuse". Attività sospese, ha aggiunto, "significa che, per esempio, è possibile far entrare nei plessi scolastici i dirigenti scolastici, i docenti, il personale per la sanificazione degli ambienti e mandare avanti le pratiche scolastiche. Sarà possibile per i docenti, caso che riguarda di più le università, poter accedere e attivare l'e-learning, cioè le lezioni o l'insegnamento a distanza, così tutti gli istituti che potranno renderlo necessario".

Anche per quanto riguarda i concorsi, "tranne quelli sanitari, sono tutti sospesi".