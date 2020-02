Coronavirus: Lombardia recluta medici per Cremona, 'arrivano nelle prossime ore'(2)

(Adnkronos) – "La situazione è di emergenza in particolare a Cremona, perché alcuni medici sono positivi al test del Coronavirus e sono stati messi in quarantena", ha sottolineato Gallera. "Stiamo costruendo un elenco di medici disponibili, che possono aiutare in questo momento". Sempre per i presidi di Lodi e Cremona, più in sovraccarico, si è deciso che le ambulanze non trasporteranno più le persone, ma le "dirotteranno" su altri ospedali così da non sovraccaricare ulteriormente il sistema.