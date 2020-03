Coronavirus: Conte, al lavoro su secondo decreto, serve più deficit**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Stiamo già lavorando al secondo decreto che conterrà finanza aggiuntiva, ma abbiamo bisogno dell’autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E chiederemo di poterlo fare, in accordo con le autorità europee". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Fatto Quotidiano', è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in merito alle misure da adottare per far fronte all'emergenza coronavirus. "Con un terzo intervento, ancora più complessivo e sistematico – rileva Conte – faremo ripartire l’intera economia, con accelerazione della spesa per investimenti e una poderosa opera di semplificazione. Metteremo tutte le nostre energie fisiche e mentali per vincere questa sfida e mostrare al mondo il nostro orgoglio di essere italiani".