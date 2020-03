Coronavirus: Paita, 'ora piano shock indispensabile'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Per evitare il rischio che il rallentamento provocato dall'epidemia di Coronavirus si dispieghi i suoi effetti devastanti sull'economia, sono oggi come mai necessarie misure capaci di ridare slancio alla crescita: il piano Shock proposto da Italia Viva è uno strumento adattissimo a raggiungere questo tipo di obiettivo". Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera.

"Il decreto sulle zone rosse – spiega – e quelli in preparazione a sostegno di lavoratori e imprese del resto del Paese sono fondamentali. Ma sono provvedimenti efficaci solo per limitare i danni. Una volta uscita dall'emergenza l'italia avrà un disperato bisogno di riguadagnare il terreno perso per affrontare l'epidemia da Coronavirus. Perche ciò succeda all'economia servirà una robusta cura in senso espansivo.

Il piano Shock di Italia Viva è in questo senso perfetto, dal momento che può essere un formidabile volano per la ripresa sia dal punto di vista finanziario che da quello dell'alleggerimento burocratico".

"Chiediamo per questo al governo di utilizzare il piano Shock come arma per rilanciare l’economia ", conclude.