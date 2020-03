Coronavirus: Ascani, 'in contatto con dirigenti scuole, garantire diritto studio'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “In questi giorni sono decine i dirigenti scolastici con cui siamo in strettissimo contatto per sostenere l’attività delle scuole. Molti di loro sono comprensibilmente preoccupati, altri oberati da pratiche burocratiche, resesi necessarie in questo momento di emergenza, che si aggiungono a quelle dell’ordinaria amministrazione. Tutti però, in particolare quelli le cui scuole sono chiuse, stanno continuando a lavorare con grande competenza e passione: perché la scuola non si ferma neppure quando è costretta a chiudere". Lo scrive la viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, su Fb.

"Nel fine settimana ho sentito, tra gli altri, la dirigente del comprensivo di Codogno, donna competente e appassionata, per esprimerle la vicinanza delle Istituzioni e darle alcuni chiarimenti di cui aveva bisogno. Con lo stesso spirito, poco fa, ho sentito la dirigente del Liceo Pascal, chiuso per motivi precauzionali, che avevo incontrato solo qualche settimana fa a Pomezia".

"Siamo al lavoro per garantire a tutti gli studenti, col massimo della prudenza, il diritto allo studio.

Anche attraverso la piattaforma per le attività di didattica a distanza che tra qualche ora sarà online. Voglio però ringraziare la comunità scolastica per la grande prova di unità e di passione civile che sta dando. Qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi, tutti”.