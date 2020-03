Coronavirus: Fontana al Governo, 'stupiteci, questa volta davvero'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiede al Governo di stupirlo. In un'intervista a Libero, il suo appello è "Stupiteci! Sento sempre parlare di 'misure choc' per questo e per quello. Misure che poi non arrivano mai. Ecco, io dico al nostro governo: stupiteci e questa volta fatelo per davvero". Alla domanda su quanto si fosse arrabbiato, da uno a dieci, con il premier Giuseppe Conte quando qualche giorno fa aveva minacciato di togliere i poteri sulla sanità alle Regioni, Fontana risponde: "Direi nove e mezzo". Non dieci, perché "in quel momento, ho pensato che almeno per uno 0,5 potesse essere stata colpa del suo portavoce".