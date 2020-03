Coronavirus: Gelmini, 'Salone Mobile Milano occasione per ripartire'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “L'impegno e l'attenzione manifestate dalla Fondazione Fiera Milano per spingere il sistema economico della Lombardia fuori dalla crisi determinata dal Coronavirus sono la migliore risposta alle difficoltà. La dimostrazione che Fiera Milano, dopo anni di attività, ha ancora tante energie da spendere. Annullare il Salone del Mobile sarebbe stata una scelta sbagliata e pericolosa. Con il rinvio a giugno, invece, avremo l’opportunità di lavorare e concentrare tutte le nostre energie affinché anche quest’anno ci siano migliaia di espositori e visitatori da tutto il mondo. Avremo una grande manifestazione internazionale per ripartire. Milano e la Lombardia sapranno farsi trovare pronte”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano.