Coronavirus: Gelmini, 'solidarietà e vicinanza a Mattinzoli'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) – Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, è solidale con l'assessore regionale della Lombardia, Alessandro Mattinzoli, contagiato dal Coronavirus. "Gli amministratori locali e regionali lombardi sono in prima linea nella lotta alla diffusione del Coronavirus: un esempio di dedizione e coraggio che onora la politica e le istituzioni", dice la deputata milanese in una nota.

"Alla vicinanza a tutte le famiglie colpite dal contagio in ogni luogo, all’ammirazione per i nostri sanitari e per gli uomini delle forze dell’ordine, dell’esercito e della protezione civile che stanno facendo un lavoro encomiabile, si aggiunge – dice – la stima, l’affetto e la solidarietà, mia e certamente non solo mia, per tutti i componenti della giunta lombarda e per Alessandro Mattinzoli. Uniti ne usciremo: forza".