Coronavirus: Salvini, 'spero da governo stop a plastic tax'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Mi auguro che tra le misure che saranno prese dal governo ci sia anche lo stop della tassa sulla plastica che entrerebbe in vigore dal prossimo 1 luglio. Condivido l’appello della regione Umbria: la richiesta di un rinvio della plastic tax al prossimo anno è davvero una condizione minima e di buonsenso. Le nostre imprese sono in difficoltà, servono risposte coraggiose e immediate per far ripartire l’economia”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.