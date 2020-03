Coronavirus: sindaco Palermo mantiene delega Turismo, ‘seguo evoluzione situazione’

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) – "Sto ovviamente seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione legata al Coronavirus. Sono grato al governo olandese che nel pubblicare la mappa dell’Europa ha indicato la Sicilia come ‘zona verde’ nella quale è sicuro andare". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando di aver deciso di mantenere per se la delega al Turismo. "Ne ho parlato con Petralia (il nuovo terzo assessore designato, ndr) – ha aggiunto -. E’ un segnale di attenzione importante per il settore, che è un comparto strategico e fondamentale".