Coronavirus: Tajani, 'no a papocchi per governissimi, lavoriamo per cittadini'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Non siamo disposti a fare la stampella a nessun governo, nè siamo favorevoli a governissimi, inciuci e papocchi. Sono problemi che riguardano la maggioranza che è composta da forze politiche che sono alternative alla nostra visione della società". Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa convocata per illustrare la posizione del partito rispetto all'emergenza coronavirus.

"La nostra azione -puntualizza l'esponente azzurro- è soltanto di sostegno a tutto ciò che serve ai cittadini, no a tutto ciò che serve alla conservazione della maggioranza e del governo, sono problemi loro. Lavoriamo nell'interesse dei cittadini e del Paese, faremo tutto ciò che deve essere fatto per tutelare l'interesse dell'Italia a Bruxelles".

Tajani rivendica quindi "il lavoro propositivo, costruttivo come forze di governo nella maggioranza delle regioni italiane per dare risposte ai cittadini.

Questo non significa fare da sponda al governo. Il governo è in grave difficoltà, se non sarà in grado di restare in piedi saranno problemi di questo governo, si riandrà a votare e avremo un governo che è frutto della volontà dei cittadini italiani".