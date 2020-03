Corruzione: blitz Palermo, sindaco ‘insulti? Per me titolo di merito e medaglia’

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) – "Sono veramente commosso per gli insulti che mi sono stati rivolti da certi personaggi. Essere definito ‘cog…’ per me è un titolo di merito, una medaglia. Ho impedito certi affari e continueremo a trasmettere alla procura tutti gli atti che riguardano reati. Noi abbiamo impedito che cricche di criminali facessero affari dentro l’Amministrazione". A dirlo è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile.