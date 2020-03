Corruzione: sindaco Palermo, ‘a disposizione magistrati, qui nessuno spazio per malavitosi’

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) – "Da parte di questa amministrazione comunale non c'è spazio per interessi malavitosi. Non possiamo impedire il crimine ma possiamo evitare che faccia danno e lo abbiamo fatto e poi chiedere costituendoci parte civile che vengano colpiti tutti i responsabili". A dirlo è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, aggiungendo: "L’inchiesta (anticorruzione, ndr) è uno straordinario fascio di luce sull’amministrazione e ringrazio la magistratura per quello che sta facendo e mi sono messo immediatamente a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, incontrando i giornalisti a Palazzo delle Aquile.