Migranti: Bonafè, 'Ue non può accettare ricatti Erdogan'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "L'Europa non può accettare ricatti da parte di Erdoğan. Adesso serve più che mai una politica migratoria seria con l'accordo di tutti i Paesi membri. Non è accettabile che paesi come il nostro e la Grecia vengano lasciati soli". Lo scrive l'europarlamentare Pd, Simona Bonafè, su twitter.