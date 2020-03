Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'Lesbo sopraffollata di profughi, Ue non fa nulla' (2)

(Adnkronos) – "Un milione di persone bloccate in Turchia dentro campi di raccolta fatti di fango e nient’altro. Un milione di persone come noi, come voi che leggete. Avevano case, lavori, amici, vicini. Poi sono arrivate le bombe e la morte. Nuda vita, schiuma della terra, direbbe Hannah Arendt. Scacciati da ogni posto come tali perché troppo innocenti. Cosa dovrebbero fare? Dove dovrebbero andare? – spiega ancora Sciurba – I canali umanitari della Comunità di Sant'Egidio e della Chiesa Valdese hanno dimostrato che con 2,5 milioni di euro si portano in aereo in Europa mille profughi garantendo loro un anno di accoglienza degna e l’inserimento nelle società di arrivo. Coi sei miliardi dati a Erdogan, in proporzione, si sarebbe potuta fare la stessa cosa con 2,4 milioni di persone.

Con soldi che sarebbero rimasti in Europa invece di andare a foraggiare un governo che incarcera giornalisti, docenti, sindacalisti, e chiunque esprima opinioni di dissenso, mentre stermina il popolo curdo usando sempre lo stesso ricatto: se non mi fate fare quello che voglio vi rigetto addosso queste persone in fuga che mi avete pagato per bloccare – conclude Mediterranea -Ci vorrebbe poco, davvero poco, per avere un mondo meno schifoso di questo. Per togliere terreno ai violenti, per ridare priorità alla vita umana. Ma questa Europa non lo farà. Ha scelto di non farlo. E negli occhi di quei bambini in fuga e respinti da quando sono nati c’è un j’accuse che dovrebbe farci tremare tutti. E che nessuno si ferma nemmeno ad ascoltare".