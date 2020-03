Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'Lesbo sopraffollata di profughi, Ue non fa nulla'

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) – "Guardare le immagini del gommone respinto a Lesbo da un gruppo di persone greche dovrebbe essere più che sufficiente per fare capire ai governanti d’Europa quali sono veramente le conseguenze delle loro scelte". Così Alessandra Sciurba di Mediterranea Saving Humans. "Su quel piccolo mezzo c’erano bambini come Aylan Kurdi, rimasti in silenzio a guardare in faccia l’ennesima violenza, colpevoli, agli occhi di chi li cacciava, di non essere morti anche loro. Lesbo è sopraffollata di profughi, come tante volte lo è stata Lampedusa. Due piccole isole trasformate dalle politiche europee in frontiera dove si proietta l’immagine dell’invasione e si suscitano gli istinti peggiori attraverso la messa in scena dello spettacolo della disperazione", dice.

"A Sud, per anni, era Gheddafi ad aprire e chiudere il passaggio dei profughi per ricattare l’Europa, ora sono i miliziani libici direttamente pagati dall’Italia – aggiunge – Ad Est, da un po’ di tempo, è Erdogan, signore della guerra e governante liberticida.

Despoti ricattatori che mai hanno tutelato un solo diritto umano hanno bene imparato come usare donne, bambini e uomini come carne da macello, merce di scambio, armi di carne e sangue. Ma dall’altra parte, chi siede negli scranni europei, e dei diritti umani si riempie solo la bocca, accetta e istiga questo gioco terribile, e svende ogni valore".