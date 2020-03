Napoli: Bernini, 'morte ragazzo sconvolgente, Carabiniere indagato devastante'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "La morte di un ragazzo di quindici anni, anche se nelle vesti di rapinatore con un’arma in pugno, è sempre una tragedia sconvolgente. Ma ritengo sconvolgente che ora il Carabiniere che ha sparato dopo essersi visto puntare una pistola alla tempia sia indagato non più per eccesso di legittima difesa, ma per omicidio volontario. Un segnale devastante per chi ogni giorno e ogni notte rischia la vita per contrastare la criminalità". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.