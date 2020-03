Titoli Stato: spread in calo a 169-170 punti

Milano, 2 mar. (Adnkronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in leggero calo, in area 170 punti, rispetto alla chiusura di venerdì (174) ma resta alto rispetto alla media dell'ultimo mese. Il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è passato in cinque sedute da 133 a 174 punti, e la cedola del decennale italiano resta superiore all'1% (1,08%), ai massimi da un mese.