Coronavirus: Comune Padova sospende imposte comunali (2)

(Adnkronos) – Quindi di fatto vengono sospese tutte le imposte locali a carico di cittadini e imprese padovane, così da dare ossigeno alle attività che hanno problemi di liquidità ed aiutare quei cittadini su cui dovessero ripercuotersi le difficoltà di questa fase".

"Un gesto importante che ha richiesto un serio approfondimento tecnico interno al Comune che anch’esso come le aziende del territorio potrà soffrire di minori introiti fiscali a causa dei riflessi economici del Coronavirus. Ma ogni sforzo positivo è giusto metterlo in campo. Mi aspetto ora un voto di approvazione bipartisan in Consiglio Comunale in un momento in cui dobbiamo essere tutti uniti a sostegno della nostra città.”, sottolinea.