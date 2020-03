Coronavirus: Conte a capigruppo, 'secondo dl giovedì in Cdm, poi terzo più organico'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte, nella riunione a palazzo Chigi con i presidenti dei gruppi parlamentari, ha riassunto le tappe dell'emergenza Coronavirus. Inoltre, a quanto viene riferito, il premier avrebbe anche fornito indicazioni circa i decreto messi in campo e in preparazione per affrontare le ricadute economiche dell'emergenza Coronvirus.

Conte ha spiegato che il primo decreto è stato limitato alle sospensioni, mentre il secondo decreto avrà bisogno dello sforamento del deficit per circa 3,6 miliardi -e sarà affrontato nel Cdm di giovedì- per attrezzature sanitarie e interventi sostegno sistema produttivo zona rossa e altre zone. Infine, il terzo decreto sarà più organico e complessivo con accelerazione investimenti, sblocco cantieri e semplificazioni.