Coronavirus: da M5S lista a Conte con misure, da assunzioni sanità a sblocco opere

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il M5S, durante l'incontro a Palazzo Chigi con i capi delegazione tutt'ora in corso, ha consegnato al premier Giuseppe Conte la lista delle misure con gli interventi che il Movimento chiede per rilanciare il Paese. Si tratta dell'elenco pubblicato nelle ore scorse sul blog delle Stelle. Tra gli interventi, l'incremento di assunzioni del personale sanitario, aumento dei posti letto, eco-bonus 120%, rimborso una tantum di 500 euro al mese per professionisti e autonomi, legge speciale per velocizzare risorse e sbloccare le opere.