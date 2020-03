Coronavirus: Forum Assago, 'non siamo stati contattati, quel giorno migliaia di persone'

Milano, 3 mar. (Adnkronos) – Al Mediolanum Forum di Assago hanno appreso dalla stampa di essere stati citati dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio come luogo del probabile contagio di una ragazza di Pomezia il cui padre, agente di polizia, è ora ricoverato allo Spallanzani. "Non siamo stati ancora contattati da nessuno e per il concerto del 14 febbraio non c'erano disposizioni particolari da seguire", spiega all'Adnkronos un portavoce del Mediolanum Forum. Quel giorno, al Forum, suonavano i Jonas Borthers e al concerto-evento organizzato da Live Nation c'erano migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, che saranno ora molto difficili da ricontattare. Il Forum, ad ogni modo, che è fermo e ha rinviato tutti i concerti seguendo le ordinanze di Regione e Governo, spiega: "Siamo una struttura che affitta gli spazi ai promoter ed è il promoter che gestisce tutti i servizi".