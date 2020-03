Coronavirus: M5S, 'governo lavora per potenziare misure economiche e sanitarie'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “L’incontro di stasera a Palazzo Chigi ha aggiunto tasselli importanti nella battaglia contro il coronavirus. Il governo si è già mosso tempestivamente per fronteggiare questa situazione sospendendo il pagamento delle cartelle esattoriali e le rate dei mutui per le zone interessate. Ma si sta lavorando a provvedimenti ad ampio raggio per dare risposte alle imprese che hanno subito dei danni economici e alle popolazioni colpite e a ulteriori misure sanitarie”. Così Gianluca Perilli e Davide Crippa, capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera.

“Sono allo studio, quindi – proseguono – altre ingenti misure economiche di sostegno all’economia del nostro Paese, al turismo, e, soprattutto, al nostro sistema sanitario, che saranno approvate a breve in Consiglio dei ministri.

Si sta lavorando soprattutto per potenziare il nostro sistema sanitario tramite lo stanziamento di ingenti fondi con l’obiettivo di implementare del 50% i posti letto in terapia intensiva, di aumentare del 100% i posti letto dei reparti di pneumologia e malattie infettive, tramite assunzioni straordinarie”.

“Ringraziamo il governo per il lavoro che sta portando avanti per tutelare la salute pubblica. Il Parlamento dovrà dare prova di grande senso di responsabilità e approvare, compatto e in tempi brevi, questi provvedimenti che presto saranno varati dall’esecutivo, e che sono a vantaggio di tutti nostri connazionali”, concludono.