Coronavirus: Renzi, 'bene comandante Arma, Italia è anche questo'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "E' una situazione difficile, non ce la aspettavamo così difficile e dovremo fare verifiche per capire cosa ha funzionato e cosa no. Ma c'è un capitano, Gennaro Arma, che ha 45 anni come me ed è il comandante della nave da crociera che è diventata un lazzaretto. Quel comandante ha saputo gestire ore di tensione e difficoltà e poi, come prevede la legge del mare, è stato l'ultimo ad abbandonare la nave. Ecco l'Italia è anche questo". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.