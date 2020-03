Coronavirus: Renzi, 'Iv chiede blocco mutui per tutto 2020'(2)

(Adnkronos) – "Non basta dire: si ripartirà. E nel frattempo che fai? Che mangi? Come fai a pagare le rate del mutuo? Come fai a pagare gli stipendi? E per questo -dice Renzi in diretta Fb- serve un intervento nei prossimi giorni perchè l'Europa aiuti le banche italiani a permettere, a chi non ce la fa, a pagare le rate del mutuo o del prestito aziendale".

"Qui non è come chi dice 'servono 10 miliardi di qui, 20 miliardi di qua, non pagare le tasse'… cosa che non stanno in cielo nè in terra. Questa è facile e si può fare".